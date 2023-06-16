Атырауская область перечислила в Нацфонд 1,6 трлн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедший 2022 год валовой региональный продукт Атырауской области оценивается в 14,1 трлн тенге. Об этом на брифинге в СЦК сообщил глава региона Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казиныорм».

«Если остановиться на макроэкономических показателях, то за прошедший 2022 год валовой региональный продукт оценивается в 14,1 трлн тенге, а индекс физического объема составил 101,6%», - сказал Серик Шапкенов.

Согласно озвученным данным, доля экономики области в валовом внутреннем продукте республики составляет 13,7%. Валовой региональный продукт на душу населения – 20,5 млн тенге.

«С начала года налоговые и другие обязательные поступления составили 2,6 трлн тенге. Из них в государственный бюджет перечислен 1 трлн тенге, в Национальный фонд – 1,6 трлн тенге», - добавил Серик Шапкенов.