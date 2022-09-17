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Атырауская область готова к отопительному сезону на 95%

Автор:  
Виктор Сутягин
17 Сентября 2022, 14:17
Атырауская область готова к отопительному сезону на 95%

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Готовность к отопительному сезону Атырауской области составляет 95%. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области Данияр Мукишев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«На сегодняшний день в регионе полностью отремонтировано 13,2 км тепловых, 0,8 км водопроводных и 647,9 км электрических сетей. Проведен капитальный ремонт тепловых агрегатов №2, №11. Сейчас идет ремонт теплового агрегата №9. В ближайшее время будет отремонтирован тепловой агрегат №5. 19 сентября в области начнется работа по апробации многоэтажных жилых домов. Все жилые дома будут полностью подготовлены к отопительному сезону до 15 октября, и с этого же дня будут обеспечены теплом», - сказал Данияр Мукишев.

Он также сообщил, что сейчас идет капитальный ремонт на двух объектах образования и на семи объектах здравоохранения. Остальные объекты полностью готовы к отопительному сезону.

На подготовку к отопительному сезону из средств местного бюджета выделено 1,2 млрд тенге, из собственных средств предприятий – 2 млрд тенге.


Атырауская область   Отопительный сезон  
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