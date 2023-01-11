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Атыраусцев предупредили об аномальных для региона морозах

11 Января 2023, 10:38
Атыраусцев предупредили об аномальных для региона морозах

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области ночью в среду синоптики прогнозируют понижение температуры до минус 30 градусов. В последний раз температура воздуха опускалась так низко в 2007 году. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Департамент по ЧС просит и жителей, и водителей быть крайне осторожными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным РГП «Казгидромет», ночью 11 января в Атырауской области ожидается мороз до минус 30 градусов. В связи с этим, Департамент по чрезвычайным ситуациям просит жителей и гостей региона избегать длительного пребывания на улице, заранее принимать меры по недопущению переохлаждения и обморожения. Внимательно следить за информацией об изменениях погоды, стараться не выезжать далеко от населенных пунктов в степь. Не выводить детей на улицу во время морозов, соблюдать правила пожарной безопасности при использовании отопительных печей и бытовых отопительных приборов.

«В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим Вас обратиться единую службу спасения 112»,- говорится в обращении.

Как ранее сообщалось, занятия для всех школьников перевели на дистанционный формат в Атырауской области.


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