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Атыраусцев предупредили о штормовом ветре до 25 метров в секунду

13 Января 2021 22:51
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Атыраусцев предупредили о штормовом ветре до 25 метров в секунду

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Жителей Атырауской области предупредили об резком ухудшении погоды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Департамент по чрезвычайным ситуациям региона распространил экстренное сообщение, предупредив, что на область надвигается шторм. Порывы метра в отдельных районах области, а также в Атырау могут достигать 25 метров в секунду.

«Обращаемся к жителям области с просьбой быть предельно осторожными. Селянам по возможности не отправляться в степь», - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона.

В пресс-службе городского ДЧС проинформировали, что в целях предосторожности с 91-метрового флагштока, установленного в Атырау, спущен флаг.


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#Атырауская область   #Другие государственные органы   #Погода  
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Автор:

Виктор Сутягин

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