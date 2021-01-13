Атыраусцев предупредили о штормовом ветре до 25 метров в секунду

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Жителей Атырауской области предупредили об резком ухудшении погоды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Департамент по чрезвычайным ситуациям региона распространил экстренное сообщение, предупредив, что на область надвигается шторм. Порывы метра в отдельных районах области, а также в Атырау могут достигать 25 метров в секунду.

«Обращаемся к жителям области с просьбой быть предельно осторожными. Селянам по возможности не отправляться в степь», - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона.

В пресс-службе городского ДЧС проинформировали, что в целях предосторожности с 91-метрового флагштока, установленного в Атырау, спущен флаг.