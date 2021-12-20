Атыраусцев попросили не пугаться сирен
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках Республиканской проверки системы оповещения гражданской защиты департаментом по чрезвычайным ситуациям Атырауской области 21 декабря 2021 года в период с 8.00 до 11.20 часов будет проведена техническая проверка системы оповещения населения области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Атырауской области.
«Звуковой сигнал «Внимание всем!!!» – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации», – рассказали в департаменте.
Также в ведомстве отметили, что, услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.
Кроме того, в сообщении говорится, что никаких действий по сигналу предпринимать не нужно, необходимо соблюдать спокойствие и порядок.
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