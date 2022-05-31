31 Мая 2022 21:00

Атыраусцам продают по 2-3 кг сахара в одни руки

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Специалисты управления предпринимательства и туризма Атырауской области провели рейд по контролю за ценами на продукты питания, в первую очередь сахаром, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации, предоставленной руководителем управления предпринимательства и туризма Нурболом Жанабековым, с апреля 2022 года в регион завезено 536 тонн сахара. В настоящее время областным управлением совместно с акиматом города организованы мониторинговые мероприятия, проводятся рейдовые проверки.

«Главная цель – мониторинг необоснованного роста цен на продукты питания, а также их доступность для населения. Много жалоб на отсутствие сахара в супермаркетах, который в маленьких магазинах продается по завышенной цене. Хотя сахар у крупных торговых сетей есть. С апреля в ТОО «Идеал Маркет» доставлено шесть вагонов, а это 408 тонн, в другие сети супермаркетов поступило два вагона – 128 тонн сахара. На фоне ажиотажного спроса торговым сетям рекомендовано сахар реализовывать по два-три кг на человека. Это связано с тем, что владельцы частных небольших магазинов или другие потребители одновременно покупают большое количество по низким ценам и продают дороже», - сообщил Нурбол Жанабеков.

В ходе проверки также было выявлено, как мужчина 18 раз подряд заходил в супермаркет и покупал только сахар. Предприимчивого покупателя заметили с помощью камеры видеонаблюдения.

Ранее в Минторговле сообщили, что ограничения для населения на продажу сахара в одни руки вводить не будут .

«Мы как Правительство никаких ограничений не вводим. Это уже торговая политика самой сети, которая работает, чтобы не получить дефицит в своей торговой точке, возможно, сеть будет вводить сама. Это уже ее прямое право вводить какое-то ограничение - скажем так, 2-3 кг в одни руки. Если она видит тенденцию, что его (сахара) много скупают, и, возможно, следующая поставка будет только через неделю, чтобы не создавать ажиотаж и дефицита, возможно, торговая сеть будет вводить свои внутренние какие-то ограничительные меры. Я за торговые сети комментировать не могу», - сказал Ержан Казанбаев журналистам.



