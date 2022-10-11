Атырау временно отключат от подачи воды

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Временно все микрорайоны Атырау и пригородные посёлки полностью отключат от подачи холодной воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимата города Атырау, коммунальное государственное предприятие «Атырау облысы Су Арнасы» предупредило об временном отключении горожан от холодной воды.

Произойдёт это по той причине, что предприятие должно провести сезонную дезинфекцию специальными материалами водоочистных сооружений и распределительных сетей города и пригородов. Подача холодной воды прекратится в ночь с 12 октября с 00.00 часов до 07.00 часов 13 октября 2022 года.

Предприятие, снабжающее областной центр и пригородные посёлки холодной водой просит горожан и гостей с пониманием отнестись к временной проблеме.

Как ранее сообщалось, тепло начали получать социальные объекты Атырауской области.



