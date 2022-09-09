Атырау впервые принял этап Кубка Казахстана по триатлону

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау впервые прошли соревнования по триатлону. Город принял третий этап Кубка Республики Казахстан по триатлону для атлетов категории Elite, а также чемпионат страны на суперспринтерской дистанция среди атлетов U23, U17. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

На Кубке РК победу праздновал Кирилл Рожков из Нур-Султана - 1:56:31. На втором месте финишировал Мурат Жакен из Акмолинской области со временем 1:57:01. Алматинец Ануар Турубаев показал время 1:57:28 и стал третьим в своей категории.

Что касается чемпионата Казахстана по триатлону, у девушек в категории U23 первой стала Юлия Озерова - 25:56. На втором месте расположилась Надежда Бекмагамбетова с результатом 26:02 из Нур-Султана. Третьей стала Аружан Аманжолова из Туркестана со временем 32:28.

У парней U23 сильнейшим стал Даниил Зубцов из Костанайской области с результатом 23:19. Вторым со временем 23:50 финишировал Алихан Абусеит из Шымкента. Медет Нургалиев из Туркестанской области стал третьим, финишировав за 28:33.









Фото: olympic.kz















