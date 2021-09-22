Атырау в «желтой» зоне: ждать ли послабления карантинных мер

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауские эпидемиологи дали пояснения, когда в регионе ослабят карантинные меры, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Сегодня МВК по распространению Covid-19 одобрила ряд решений по ослаблению карантинных мер для каждой зоны, в том числе по проведению памятных, торжественных и семейных мероприятий. Однако санэпидемиологи Атырауской области заявили, что о послаблении говорить еще рано. Согласно матрице на сегодняшний день Атырауская область находится в «желтой» зоне, однако смягчение карантинных мер вводится не ранее семи дней после перехода в «желтую» зону из «красной» или в «зеленую» зону из «желтой».

«Атырауская область вошла сегодня в «желтую» зону. Это стало возможным благодаря активной вакцинации среди населения. На сегодня более 200 тысяч человек получили вакцину против коронавирусной инфекции. Если каждый гражданин внесет свой вклад в формирование коллективного иммунитета, своевременно получив вакцину, ситуация стабилизируется, и переход из «желтой» зоны в «зеленую» не заставит себя долго ждать. Сегодня, согласно постановлению главного санврача страны под №42, если регион в течение семи дней удержит свою позицию в «желтой» зоне, то санврач области подпишет новое постановление для «желтой» зоны. Сегодня МВК дала разрешение на проведение семейных мероприятий, однако региону придется немного подождать. Сейчас главная задача - улучшить стабильность ситуации по распространению инфекции и продолжить вакцинацию против Covid-19», - сообщила и.о санврача Атырауской области Гульназ Ирбатырова.



