«Атырау» победил «Каспий» и выиграл третий кряду матч КПЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче девятого тура Казахстанской Премьер-Лиги «Атырау» на своем поле сыграл с актауским «Каспием», пишет Sports.kz.

Хозяевам удалось забить два быстрых гола, отметились Сильва и Бруно, однако еще до завершения первой половины с пенальти один мяч отыграл Давид Караев. После перерыва шансы отличиться были у обеих команд, однако этого не произошло, и хозяева сумели выиграть третий подряд матч, счет — 2:1.

Теперь у «Атырау» стало 11 очков, и он вышел на восьмое место турнирной таблицы, а «Каспий» с 12 баллами строчкой выше.

«Атырау» — «Каспий» 2:1 (2:1)

Голы: Сильва 16 (1:0), Бруно 19 (2:0), Караев с пенальти 40 (2:1)