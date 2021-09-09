Атырау остаётся очагом распространения COVID-19 в регионе

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки Covid-19 выявили у 127 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остаётся город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 127 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 62 новых случая заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 13 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 9 заболевших, в Индерском районе - 9, в Кызылкогинском районе - 13 человек, в Курмангазинском районе - 7, в Макатском районе - 5, в Махамбетском районе - 9 человек.

Заболевание у 67 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 60 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 696 человек.В настоящее время в домашних условиях получают лечение 4 567 человек, в модульной больнице - 176, во второй областной больнице – 135 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 68, в кардиоцентре - 34, в ж/д больнице - 19 пациентов, в областной больнице - 12, в общежитиях - 67, в районных инфекционных стационарах - 184. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 227 человек.По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.

Как ранее сообщалось, число тяжело болеющих КВИ сократилось в Атырауской области.