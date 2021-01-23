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    14:45, 23 Январь 2021 | GMT +6

    Атырау очищают от первого «большого снега»

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Атырау очищают от первого «большого снега», выпавшего в новом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В четверг вечером департамент по ЧС региона, ссылаясь на синоптиков, сообщил о том, что в городе будет снегопад. Первый в этом году «большой снег» пошел во второй половине дня. И сразу же началась расчистка городских улиц. На уборку снега ТОО «Спецавтобаза « выделило 16 единиц техники, в том числе восемь снегоуборочных машин. На очистку центральных городских проспектов и улиц Сатпаева, Махамбета, Азаттык, Владимирского, Баймуханова и других вышли около ста работников предприятия. Перекрестки, подъемы на городские мосты посыпаются заблаговременно подготовленным песком», - сообщили в пресс-службе городского акимата.


    При необходимости будет задействована дополнительная техника и рабочая сила. После уборки центральной части города коммунальные службы займутся очисткой окраинных микрорайонов, добавили в акимате.


    Теги:
    Атырауская область Атырау Погода Другие государственные органы ЖКХ
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