АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Атырау очищают от первого «большого снега», выпавшего в новом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В четверг вечером департамент по ЧС региона, ссылаясь на синоптиков, сообщил о том, что в городе будет снегопад. Первый в этом году «большой снег» пошел во второй половине дня. И сразу же началась расчистка городских улиц. На уборку снега ТОО «Спецавтобаза « выделило 16 единиц техники, в том числе восемь снегоуборочных машин. На очистку центральных городских проспектов и улиц Сатпаева, Махамбета, Азаттык, Владимирского, Баймуханова и других вышли около ста работников предприятия. Перекрестки, подъемы на городские мосты посыпаются заблаговременно подготовленным песком», - сообщили в пресс-службе городского акимата.

При необходимости будет задействована дополнительная техника и рабочая сила. После уборки центральной части города коммунальные службы займутся очисткой окраинных микрорайонов, добавили в акимате.