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Атырау неожиданно накрыл снег
17 Марта 2020 07:03
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Атырау в понедельник неожиданно накрыл снег, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как и прогнозировали синоптики, Атырау во второй половине дня неожиданно накрыл снегопад. В городе уже продолжительное время стоит устойчиво теплая погода. В отдельные дни температура воздуха превышала плюс 15 градусов. На деревьях раскрылись почки, начали показываться первые листочки. Начали расти многие многолетние цветы, достигнув в высоту 10-15 см.
Снегопад прошел на фоне плюсовой температуры, и образовавшийся снежный покров начал таять. Но к ночи температура понизилась до минусовой отметки. Насколько снегопад и мороз отразятся на деревьях и всходах, станет ясно позже.
Ключевые слова: Атырауская область, Погода,
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