Атырау неожиданно накрыл снег

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Атырау в понедельник неожиданно накрыл снег, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как и прогнозировали синоптики, Атырау во второй половине дня неожиданно накрыл снегопад. В городе уже продолжительное время стоит устойчиво теплая погода. В отдельные дни температура воздуха превышала плюс 15 градусов. На деревьях раскрылись почки, начали показываться первые листочки. Начали расти многие многолетние цветы, достигнув в высоту 10-15 см.

Снегопад прошел на фоне плюсовой температуры, и образовавшийся снежный покров начал таять. Но к ночи температура понизилась до минусовой отметки. Насколько снегопад и мороз отразятся на деревьях и всходах, станет ясно позже.