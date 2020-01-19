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вчера 18:42
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Атырау накрыло снегом: на улицы города впервые вышла снегоуборочная техника
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау в субботу с утра пошел сильный снег, не прекращавшийся целый день. Впервые на улицы вышла снегоуборочная техника и рабочие «Спецавтобазы», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Всего в расчистке городских улиц и выходов на трассы принимают участие 15 единиц техники. Это тракторы со специальными лопатами и щетками, комбинированные КамАЗы, с которых струями разбрасывается песок (эти машины оборудованы и скребками), а также три погрузчика. Техника работает в двух направлениях: улицы Тайманова – Сатпаева - Абулхаир хана - Владимирская - Алиева - Амандосова - Абая - Азаттык – Махамбета с выходом на досорскую трассу. Второе направление: улицы Курмангазы - Ауэзова - С. Датова - микрорайон Алмагуль - улица Баймуханова», - сообщает пресс-служба городского акимата.
Кроме техники в расчистке улиц и тротуаров занято 337 сотрудников «Спецавтобазы». Кроме расчистки они обрабатывают соляным раствором опасные перекрестки и въезды-съезды с мостов.
Напомним, в городе уже больше двух недель закрыт Центральный мост. Причина, по которой его закрыли, до сих пор не названа. Как и сроки, на которые он закрыт.
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