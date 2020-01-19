Атырау накрыло снегом: на улицы города впервые вышла снегоуборочная техника

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау в субботу с утра пошел сильный снег, не прекращавшийся целый день. Впервые на улицы вышла снегоуборочная техника и рабочие «Спецавтобазы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего в расчистке городских улиц и выходов на трассы принимают участие 15 единиц техники. Это тракторы со специальными лопатами и щетками, комбинированные КамАЗы, с которых струями разбрасывается песок (эти машины оборудованы и скребками), а также три погрузчика. Техника работает в двух направлениях: улицы Тайманова – Сатпаева - Абулхаир хана - Владимирская - Алиева - Амандосова - Абая - Азаттык – Махамбета с выходом на досорскую трассу. Второе направление: улицы Курмангазы - Ауэзова - С. Датова - микрорайон Алмагуль - улица Баймуханова», - сообщает пресс-служба городского акимата.





Кроме техники в расчистке улиц и тротуаров занято 337 сотрудников «Спецавтобазы». Кроме расчистки они обрабатывают соляным раствором опасные перекрестки и въезды-съезды с мостов.





Напомним, в городе уже больше двух недель закрыт Центральный мост. Причина, по которой его закрыли, до сих пор не названа. Как и сроки, на которые он закрыт.