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    Атырау накрыло дымом от горящего на побережье Каспия тростника

    31 Января 2023, 12:44

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ -Атырау накрыло дымом от горящих на побережье Каспийского моря тростниковых зарослей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Атырау третий день в городе ощущается запах дыма от горящих на побережье Каспийского моря тростниковых зарослей. Запах не только на улицах, он проникает и в квартиры. В части микрорайонов выпадают хлопья от сгоревшего камыша. В социальных сетях пользователи делятся фото и видео дыма, накрывающего город со стороны моря.

    Накануне департамент по ЧС обобщил, что возгораний в природном резервате «Ак Жайик», а также на побережье в районе города не зафиксировано. Однако вечером сотрудники ДЧС около 19:20 провели разведку территорий Элеваторная, АО «АНПЗ» и исправительной колонии.

    «Горения не обнаружено. 30 января в 20:00 из-за наступления темноты разведка была прекращена. 31 января 2023 года 15 сотрудников и 3 единицы техники ДЧС Атырауской области продолжат разведочные работы с целью выявления очагов пожаров», - проинформировали в пресс-службе ДЧС.

    Сегодня с утра дыма над городом стало больше. Пользователи социальных сетей сообщают, что горит камыш достаточно далеко от Атырау в сторону Тенгизского месторождения. А ветер весь дым несет на город.

    Как ранее сообщалось, источник запаха дыма и гари пытаются установить в Атырау.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Видео МЧС Пожар Атырау
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