Атырау накрыла пыльная буря
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Атырау накрыла пыльная буря, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Все микрорайоны Атырау и пригородные поселки накрыла пыльная буря.
Пыль поднял и принес в город штормовой ветер, обрушившийся со вчерашнего вечера на регион. Порывы ветра в отдельных местах достигали скорости 63 километра в час.
«Призываем водителей быть бдительными, особенно в темное время суток. Д ержать дистанцию. Как в городе, так и районах области, где в первую соблюдение мер предосторожности необходимо передвигающимся по грунтовым дорогам», - обратилась к водителям пресс-служба ДП региона.
Напомним, занятия детей младших классов отменили из-за непогоды в Атырауской области.
Из-за непогоды ряд сел и городских микрорайонов остались без света,
Тем временем ветер не стихает.
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