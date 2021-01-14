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Атырау накрыла пыльная буря

14 Января 2021 20:16
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Атырау накрыла пыльная буря

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Атырау накрыла пыльная буря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Все микрорайоны Атырау и пригородные поселки накрыла пыльная буря.

Пыль поднял и принес в город штормовой ветер, обрушившийся со вчерашнего вечера на регион. Порывы ветра в отдельных местах достигали скорости 63 километра в час.

«Призываем водителей быть бдительными, особенно в темное время суток. Д ержать дистанцию. Как в городе, так и районах области, где в первую соблюдение мер предосторожности необходимо передвигающимся по грунтовым дорогам», - обратилась к водителям пресс-служба ДП региона.

Напомним, занятия детей младших классов отменили из-за непогоды в Атырауской области.

Из-за непогоды ряд сел и городских микрорайонов остались без света,

Тем временем ветер не стихает.


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#Атырауская область   #Погода  
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Автор:

Виктор Сутягин

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