Атырау на два дня останется без горячей воды

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Жители города Атырау на два дня останутся без горячего водоснабжения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе городского акимата, теплоснабжающая компания «Атырауские тепловые сети» согласно плана-графика капитального ремонта планирует провести испытания на гидравлическую плотность трубопроводов с повышенным давлением.

«В связи с этим 22 и 23 сентября будет временно прекращена подачей горячей воды от всех тепловых пунктов города потребителям. В компании также предупреждают, что во время проведения испытаний не следует приближаться к трубопроводам ближе 5-10 метров для вашей же безопасности. АО «Атырауские тепловые сети» приносят свои извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении.



