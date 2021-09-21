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    20:24, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Атырау на два дня останется без горячей воды

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Жители города Атырау на два дня останутся без горячего водоснабжения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе городского акимата, теплоснабжающая компания «Атырауские тепловые сети» согласно плана-графика капитального ремонта планирует провести испытания на гидравлическую плотность трубопроводов с повышенным давлением.

    «В связи с этим 22 и 23 сентября будет временно прекращена подачей горячей воды от всех тепловых пунктов города потребителям. В компании также предупреждают, что во время проведения испытаний не следует приближаться к трубопроводам ближе 5-10 метров для вашей же безопасности. АО «Атырауские тепловые сети» приносят свои извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении.



    Теги:
    Атырауская область Атырау Образование Общество ЖКХ для mail.ru
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