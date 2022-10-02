Atyrau Marathon прошел в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пятое ежегодное спортивное состязание «Atyrau Marathon 2022» собрало более тысячи участников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году участников разделили по четырем дистанциям - 5, 10, 21 и 42 км.

На торжественной церемонии победителям вручили денежные призы и памятные медали.

«8 октября - День города Атырау. В преддверии праздника в течение недели пройдут различные состязания, а сегодняшний марафон - одно из первых мероприятий. Наш город для нас самый красивый, у него большое будущее. Я думаю, каждый из вас внесет свой вклад в его развитие и процветание», - сказал аким Атырау Мейирим Калауи.

Среди мужчин на дистанции 21 км лучшим стал Нуркелди Аман. Среди женщин - Кабдуш Асем.

На дистанции 10 км лучший - Жанабек Есенбол. Среди женщин первое место заняла Орынбасар Нургуль. Среди мужчин лучшим на дистанции 5 км стал Санжар Базарбаев, среди женщин - Бишоп Меган.

Абсолютным победителем «Аtyrau Marathon 2022» среди мужчин стал Аманкос Ислам, пробежавший 42 км первым, среди женщин лучший результат показала Айнагуль Куанышева.

В этом году город Атырау отмечает свое 382-летие.