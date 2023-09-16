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    20:07, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Атырау избавляется от жуткого запаха

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    Кадр из видео: АНПЗ
    На Атырауском НПЗ ликвидировали открытые источники запахов нефтешлама, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба Атырауского НПЗ, на предприятии продолжается реализация проекта «Реконструкция механических очистных сооружений» (МОС), в рамках которой ликвидированы пять открытых бассейнов с нефтешламом. Шестой – аварийный амбар – закрыт навесной конструкцией. Нефтесодержащие отходы из амбара перерабатываются.

    Первый этап проекта завершен в прошлом году, второй этап планируется завершить до конца текущего.

    После реконструкции производительность МОС будет увеличена в два раза. Часть очищенной воды будет повторно использована в нуждах завода, что на 9% сократит водопотребление из реки Жайык.

    Ранее аким Атырауской области Серик Шапкенов рассказал о работах, которые проводятся для улучшения качества воздуха в городе.
    Теги:
    Экология Атырауская область Нефть Атырау
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