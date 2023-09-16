Атырау избавляется от жуткого запаха

На Атырауском НПЗ ликвидировали открытые источники запахов нефтешлама, передает МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба Атырауского НПЗ, на предприятии продолжается реализация проекта «Реконструкция механических очистных сооружений» (МОС), в рамках которой ликвидированы пять открытых бассейнов с нефтешламом. Шестой – аварийный амбар – закрыт навесной конструкцией. Нефтесодержащие отходы из амбара перерабатываются.

Первый этап проекта завершен в прошлом году, второй этап планируется завершить до конца текущего.

После реконструкции производительность МОС будет увеличена в два раза. Часть очищенной воды будет повторно использована в нуждах завода, что на 9% сократит водопотребление из реки Жайык.