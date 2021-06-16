Атырау и пригороды останутся без холодной воды

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Город Атырау и пригородные поселки останутся без подачи холодной воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Коммунальное государственное предприятие «Атырау облысы Су Арнасы» предупредило жителей города, что 16 июня с 00:00 до 07:00 17 июня будет временно прекращена подача холодной воды. Отключение воды связано с сезонным хлорированием водоочистных сооружений и распределительных сетей города, питающихся из реки Урал.

Кроме того, в это же время снабжающая компания планирует провести работы по увеличению пропускной способности водопровода Атырау-Макат.

Всех жителей города и поселков просят отнестись к ситуации с пониманием.