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Атырау и один из районов области останутся без воды

6 Марта 2020 23:00
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Атырау и один из районов области останутся без воды

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Атырау и один из районов области останутся без воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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КГП «Атырау облысы Су Арнасы» доводит до сведения абонентов, что в ночь с 11 марта с 23.00 часов до 10.00 часов утра 12 марта 2020 года, в городе Атырау и в Макатском районе будет временно прекращена подача питьевой воды.

«Это связано с работами на улице Контейнерная по замене аварийного участка на магистральном водопроводе D630. Будут также проведены работы по замене задвижки на водопроводных очистных сооружениях», - сообщает пресс-служба КГП «Атырау облысы Су Арнасы».

При этом информируя, что расчетное время ликвидации аварии на трубопроводах систем водоснабжения I категории может занимать до 30 часов.


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Ключевые слова: Атырауская область, ЖКХ,
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Автор:

А. Соколов

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