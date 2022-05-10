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Аттракционы в Караганде приостановлены из-за инцидента на Американских горках
10 Мая 2022 13:22

Аттракционы в Караганде приостановлены из-за инцидента на Американских горках

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Вагонетка с пассажирами аттракциона «Американские горки» застряла на рельсах на высоте. Жертв и пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Случай произошел 9 мая в центральном парке Караганды. Одна из вагонеток застряла на рельсах на высоте нескольких метров. Сотрудники аттракциона оперативно помогли пассажирам спуститься на землю. Во время инцидента никто не пострадал.

«Инцидент действительно имел место. В целях проверки безопасности все аттракционы, получившие сертификат о прохождении экспертизы технической исправности, будут временно приостановлены во избежание повторения данных инцидентов», - сообщили в управлении парками культуры и отдыха города Караганды.

Также официальные органы намерены провести проверку аттракционов в парках Караганды.



Автор:
Корреспондент
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