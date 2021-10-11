Аттракцион обрушился в Японии, есть пострадавшие

КОБЕ. КАЗИНФОРМ – Шесть человек получили различные травмы в результате падения пола в развлекательном парке в воскресенье в префектуре Хёго, западная Япония, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

На месте проводится расследование по поводу профессиональной небрежности в конструкции деревянного развлекательного лабиринта, в результате разрушения которой мужчина 24 лет и женщина 27 лет получили переломы таза.

Четыре других пострадавших, среди которых также есть семилетняя девочка, получили незначительные травмы.

Сообщается, что парк будет закрыт до четверга.

Уточняется, что третий этаж аттракциона, шириною в метр и длиною в 2.3 метра, разрушился в результате смещенного бруса.

Развлекательный лабиринт был открыт в парке в апреле 2013 года. Согласно информации представителей парка, проверки безопасности проводятся сотрудниками каждый день.