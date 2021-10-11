РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:00, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Аттракцион обрушился в Японии, есть пострадавшие

    None
    None
    КОБЕ. КАЗИНФОРМ – Шесть человек получили различные травмы в результате падения пола в развлекательном парке в воскресенье в префектуре Хёго, западная Япония, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

    На месте проводится расследование по поводу профессиональной небрежности в конструкции деревянного развлекательного лабиринта, в результате разрушения которой мужчина 24 лет и женщина 27 лет получили переломы таза.

    Четыре других пострадавших, среди которых также есть семилетняя девочка, получили незначительные травмы.

    Сообщается, что парк будет закрыт до четверга.

    Уточняется, что третий этаж аттракциона, шириною в метр и длиною в 2.3 метра, разрушился в результате смещенного бруса.

    Развлекательный лабиринт был открыт в парке в апреле 2013 года. Согласно информации представителей парка, проверки безопасности проводятся сотрудниками каждый день.


    Теги:
    Япония Происшествия Мировые новости
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:19
    Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 11 человек
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!