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    13:22, 25 Апрель 2022 | GMT +6

    Аттестаты получат 12 тыс. выпускников в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Около 12 тыс. алматинских выпускников окончат школу в этом году, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как ранее сообщалось в пресс-службе Министерства образования РК, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации выпускной вечер для казахстанских школьников в этом году состоится. Однако, мероприятие должно проходить в стенах школы.

    «Последний звонок во всех школах Алматы состоится 25 мая 2022 года. Проведение выпускных вечеров с традиционным вручением аттестатов планируется в период 16-17 июня. В этом году 11 класс в Алматы окончат около 12 тыс. выпускников», - сообщили в управлении образования Алматы в ответ на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

    Количество претендентов на «Алтын белгі» будет известно по окончанию последней четверти учебного года.

    В Алматы функционируют 287 общеобразовательных школ, из них 207 государственных и 80 частных. В 2021-2022 учебном году число учащихся с 1 по 11 класс составляет около 300 тыс. детей.

    Как ранее сообщалось, в этом году 3 тыс. алматинских школьников летом бесплатно отдохнут в детских лагерях.


    Теги:
    МОН Алматы Образование
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