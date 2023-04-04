Аттестацию учителей будут проводить в РК «по принципу одной кнопки»

АСТАНА. КАЗИНФОМ – И.о. министра просвещения РК Гани Бейсембаев сообщил о планах по автоматизации процесса аттестации педагогов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Профессиональный уровень учителей определяется при аттестации. В соответствии с действующими правилами процедура аттестации включает 3 этапа: квалификационная оценка, комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности, оценка знаний. Основные проблемы аттестации - это сбор педагогами большого количества документов в электронном и бумажном варианте, длительное рассмотрение аттестационной комиссией представленных документов, качество тестовых заданий», - сказал Гани Бейсембаев на заседании Правительства.

Вместе с тем, по его словам, одной из основных проблем является сохранение принципов объективности, прозрачности и академической честности при проведении аттестации.

«В целях регулирования данных проблем основным инструментом станет автоматизация процесса аттестации. Говоря простым языком, аттестация будет проводиться по принципу «нажатия одной кнопки». То есть учитель только подтверждает, что намерен пройти аттестацию, а личные документы аттестуемого и соответствующие материалы, определяющие уровень его квалификации, автоматически суммируются и анализируются информационной системой, которая в кратчайшие сроки подводит итоги», - отметил и.о. министра.

По его мнению, это полностью ограничивает человеческий фактор, способствует установлению объективности и транспарентности.

«В соответствии с планируемыми новыми изменениями высокий профессионализм и успешность деятельности педагога будут напрямую связаны с достижениями учащихся. В соответствии со сроками аттестации педагогов предусматривается освобождение от процедуры аттестации педагогов, которым до пенсионного возраста осталось 5 лет, при условии, если они не будут продолжать педагогическую деятельность», - добавил Г. Бейсембаев.