Аттестацию на предмет безопасности будут проходить казахстанские школы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве просвещения Казахстана поделились планами по усилению мер безопасности в организациях образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для усиления мер по безопасности в школах по итогам мониторинга планируется следующее: усилить вопросы контрольно-пропускного режима, определить четкие требования к охранникам в рамках договора, развивать систему аттестации организаций образования на предмет соблюдения требований безопасности», - сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос МИА «Казинформ».

Как считают в Минпросвещения, подобная аттестация позволит охватить не только вопросы технического характера, но и выработку практических знаний и их применение в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, утром 13 февраля в школе № 4 города Петропавловска произошло нападение на учеников. Девятиклассник пронес в учебное заведение топор и кухонный нож, после чего ранил двух учеников. Двое школьников оказались в реанимации после ударов топором, которые им нанес учащийся этой же школы. Позже стало известно, что он состоял на учете в психдиспансере.