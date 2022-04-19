Аттестацию для учителей не будут отменять в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство образования и науки РК не намерено отменять национальное квалификационное тестирование для учителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отмена процедуры аттестации - одно из поступающих к нам предложений. С 2018 года была введена аттестация. Понятно, что если я скажу, что мы снимем это тестирование, то все будут рады. Но нам не нужен такой дешевый пиар. Самое необходимое - это качество образования», - сказал Асхат Аймагамбетов, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Министр пояснил, что при принятии решений, касающихся отрасли образования, он в первую очередь, будет исходить не из выгоды отдельных групп, а в целом, населения.

«У нас самая главная проблема - это получение хорошего образования. Поэтому мы не принимаем такие решения, чтобы угодить кому-то. Мы принимаем необходимые решения для страны. Это очень важный вопрос», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Алматы погиб учитель во время прохождения национального квалификационного теста.