Аттестация ждет аварийно-спасательные службы Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Аскар Шакиров обратился к Министерству по чрезвычайным ситуациям с вопросом касательно деятельности военизированных горноспасательных частей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В свое время в безопасности горной промышленности были такие подразделения, как военизированные горноспасательные части, их называли ВГСЧ. Какова сейчас их роль, их подчиненность, вообще структура этих частей гражданских или военизированных, которые задействованы в процессе не только ликвидации последствий, но и предупреждения?», - спросил Аскар Шакиров во время правительственного часа.

Министр по ЧС Юрий Ильин рассказал о нынешнем положении дел.

«Действительно, на данном объекте (шахте) у нас военизированный штаб, который раньше находился в структуре МЧС. В 2018 году произошла приватизация данного предприятия, сейчас это предприятие частное. И у нас в течение длительного периода не было контроля за подобными организациями, которые занимаются аварийно-спасательными работами в промышленной безопасности. В этом году, когда законодательно произошло изменение, мы сейчас приводим в соответствие и проводить будем аттестацию, в том числе, что раньше не было допущено комитетом промышленной безопасности – аттестация аварийно-спасательных служб», - отметил министр.

По его словам, на сегодняшний день таких предприятий около 40.

«Мы имеем весь перечень организаций, и я думаю, что в ближайшее время после аттестации, ряд из этих предприятий, возможно будет и лишен лицензии, потому что материально-техническое оснащение предприятий, которые владеют этими формированиями, оставляет желать лучшего», - признал Ю. Ильин.

Ранее министр по ЧС РК Юрий Ильин назвал причины частых нарушений промышленной безопасности на предприятиях.