Аттестация полицейских: сменилось 60% первых руководителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев объявил результаты внеочередной аттестации полицейских, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно Указу Главы государства, с 17 октября по 1 ноября руководящий состав внутренних дел прошли внеочередную аттестацию. Главная цель – проверить уровень их культурной и правовой грамотности, проверить их умение проводить работу с гражданами, проверить их подготовленность к переходу на сервисную полицию, провести отбор руководства, сформировать кадровый резерв, освобождение от должности не соответствующих профессиональному уровню. Председательствовал на аттестации руководитель Администрации Президента РК», - сказал Ерлан Тургумбаев на пресс-конференции.

По словам министра, внеочередную аттестацию прошли руководители комитетов, начальники департаментов, руководители учебных заведений и их заместители.

«Время прохождения было перенесено с апреля на октябрь. За этот период в связи с проводимой антикоррупционной политикой сменился ряд руководителей. По итогам было сменено 60 % первых руководителей - всего 21 человек, из центрального аппарата - 12, областные начальники -9. Это руководители областных департаментов и департаментов транспортной полиции города Нур-Султана, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей. Вместе с тем, в центральном аппарате сменилось 15 заместителей, в регионах сменилось 25 заместителей начальников. Сменилось 40% руководства учебных заведений, из них четверо руководителей и шестеро заместителей», - уточнил Ерлан Тургунбаев.