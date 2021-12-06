+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 6 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Аттестация образовательных организаций не должна приводить к увеличению бумажной волокиты – Асхат Аймагамбетов

6 Декабря 2021 19:57
Поделиться:
Аттестация образовательных организаций не должна приводить к увеличению бумажной волокиты – Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аттестация организаций образования не должна приводить к увеличению бумажной волокиты. Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Недостатки в дошкольном образовании назвали в Казахстане
Казахстанский проект Stopfake.kz опроверг 2000 фейковых заявлений Манипуляция: «ВОЗ рекомендует носить маски только больным людям и врачам» Определены победители республиканского конкурса «30 жыл - 30 есім»

«Около 80% детских садов, которые собирались пройти государственную аттестацию, не смогли пройти эту процедуру. Это значит – есть вопрос по качеству. До настоящего времени отсутствует механизм государственного контроля на уровне детского сада. И, как вы знаете, детские сады тоже не получают лицензии. Работают без лицензии. Это решение было использовано в свое время для быстрого увеличения количества детских садов. В результате, в настоящее время мы достигаем 99% охвата детей в возрасте от трех до шести лет. Это очень хороший показатель. Но все, что нам нужно – это качество. Мы прекрасно знаем, что со стороны родителей возникают вопросы. Поэтому очень важно наличие государственного контроля. В связи с этим были внесены соответствующие изменения в законодательство, и мы впервые провели аттестацию детей», - сказал он на аппаратном совещании Министерства.

Как отметил министр, аттестация дошкольных организаций образования будет широко применяться и в дальнейшем.

«Аттестацию будем проводить в течение года. Будет контроль по обеспечению необходимого качества для всех детских садов, как частных, так и государственных. В соответствии с этим контролем будут приняты соответствующие мероприятия. Это очень важно. Мы не должны превращать аттестацию в бумажную процедуру заполнения документов. При проведении контроля на уровне детского сада, школы, колледжа необходимо уделять внимание качеству. Аттестационные и другие контрольные мероприятия не должны приводить к увеличению количества бумаг», - подчеркнул Асхат Аймагамбетов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Образование   #Общество   #МОН  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Недостатки в дошкольном образовании назвали в Казахстане
Казахстанский проект Stopfake.kz опроверг 2000 фейковых заявлений
Манипуляция: «ВОЗ рекомендует носить маски только больным людям и врачам»
Определены победители республиканского конкурса «30 жыл - 30 есім»
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане, Шымкенте и Атырау
2 Боксёры отправили друг друга в нокдаун одновременно
3 Землетрясение в 4,9 балла зафиксировали на юго-западе от Алматы
4 Девушка выпрыгнула с 12-го этажа в Алматы
5 Мужчина, справивший нужду на детскую коляску, задержан в Алматы
6 Мажилисмен Азат Перуашев: Конкретные цифры достаточности пенсионных накоплений утверждает ЕНПФ
Читайте также
Сеть централизованных мест отдыха на воде не развита в Казахстане – МЧС
В 27 школах ВКО выявлены нарушения противопожарных правил -  депутат
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане, Шымкенте и Атырау
Боксёры отправили друг друга в нокдаун одновременно
Землетрясение в 4,9 балла зафиксировали на юго-западе от Алматы
Девушка выпрыгнула с 12-го этажа в Алматы
Мужчина, справивший нужду на детскую коляску, задержан в Алматы
Мажилисмен Азат Перуашев: Конкретные цифры достаточности пенсионных накоплений утверждает ЕНПФ
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив