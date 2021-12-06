Аттестация образовательных организаций не должна приводить к увеличению бумажной волокиты – Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аттестация организаций образования не должна приводить к увеличению бумажной волокиты. Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Около 80% детских садов, которые собирались пройти государственную аттестацию, не смогли пройти эту процедуру. Это значит – есть вопрос по качеству. До настоящего времени отсутствует механизм государственного контроля на уровне детского сада. И, как вы знаете, детские сады тоже не получают лицензии. Работают без лицензии. Это решение было использовано в свое время для быстрого увеличения количества детских садов. В результате, в настоящее время мы достигаем 99% охвата детей в возрасте от трех до шести лет. Это очень хороший показатель. Но все, что нам нужно – это качество. Мы прекрасно знаем, что со стороны родителей возникают вопросы. Поэтому очень важно наличие государственного контроля. В связи с этим были внесены соответствующие изменения в законодательство, и мы впервые провели аттестацию детей», - сказал он на аппаратном совещании Министерства.

Как отметил министр, аттестация дошкольных организаций образования будет широко применяться и в дальнейшем.

«Аттестацию будем проводить в течение года. Будет контроль по обеспечению необходимого качества для всех детских садов, как частных, так и государственных. В соответствии с этим контролем будут приняты соответствующие мероприятия. Это очень важно. Мы не должны превращать аттестацию в бумажную процедуру заполнения документов. При проведении контроля на уровне детского сада, школы, колледжа необходимо уделять внимание качеству. Аттестационные и другие контрольные мероприятия не должны приводить к увеличению количества бумаг», - подчеркнул Асхат Аймагамбетов.