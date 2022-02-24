ATP перенесла мужской турнир из Санкт-Петербурга в Нур-Султан
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своем сайте сообщила о переносе мужского турнира из Санкт-Петербурга в Нур-Султан (Казахстан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Причины переноса не уточняются. Турнир категории ATP 250 в Нур-Султане состоится с 19 по 25 сентября.
Кубок Кремля в Москве должен пройти по плану. Сроки проведения турнира — 17-23 октября.
Турнир серии ATP 250 в Санкт-Петербурге проводился 26 раз. Нур-Султан принял свой первый турнир в 2020 году, когда ATP выдала столице Казахстана годичную лицензию для расширения игровых возможностей и изучения новых рынков для профессионального тенниса.
Ранее Санкт-Петербург принял St. Petersburg Ladies Trophy (призовой фонд более 700 тысяч долларов), который прошел с 7 по 13 февраля. Победительницей турнира стала эстонка Анетт Контавейт, которая в финале обыграла гречанку Марию Саккари — 5:7, 7:6 (7:4), 7:5.
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