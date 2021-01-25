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    14:30, 25 Январь 2021 | GMT +6

    ATP назвала казахстанца одним из самых непредсказуемых теннисных талантов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) назвала Александра Бублика одним из самых непредсказуемых теннисных талантов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана (ФТК).

    В пресс-службе ФТК сообщили, что Ассоциация теннисистов-профессионалов самыми непредсказуемыми игроками считает казахстанца Александра Бублика и австралийца Ника Кирьоса.

    Канал Tennis TV посвятил Бублику и Кирьосу 10-минутный видеосюжет, в котором отмечается сходство в применяемых обоими теннисистами приемах, чтобы ввести соперников в заблуждение.

    И казахстанец, и австралиец не прочь воспользоваться твинерами (ударами между ног), провести серию эйсов, чтобы под ноль взять гейм; неожиданно подать с руки и наоборот, выполнить обычную подачу после того, как показать сопернику, что собираешься подать с руки. Оба теннисиста могут во время розыгрыша сделать неожиданный смэш или же внезапно послать мяч с огромной скоростью, непредсказуемо «коротнуть». При этом Бублик и Кирьос выбирали одну и ту же спортивную обувь.

    И на «десерт», Tennis TV вставил в ролик видеофрагмент их очного противостояния, решив показать, что будет, если два игрока с экстравагантной манерой сойдутся друг против друга на корте.




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