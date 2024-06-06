Атомную энергию планируют признать альтернативным источником

Национальное законодательство для альтернативных и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) требует изменений и актуализации. Об этом говорится в проекте консультативного документа по вопросам развития альтернативной энергетики Министерства энергетики РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ведомстве обозначили три главные проблемы, препятствующие развитию альтернативной энергетики:

невысокая доля альтернативных и возобновляемых источников энергии (около 5,9% от общего объема генерации); отсутствие благоприятных условий для развития альтернативных источников энергии (за исключением возобновляемых источников энергии); отсутствие законодательного регулирования развития деятельности с использованием альтернативных источников энергии на государственном уровне.

Также Министерство считает проблемой отсутствие определения атомной энергии как альтернативной и соответствующих преференций. При этом авторы отметили, что, согласно поддержанному европейским парламентом от 6 июля 2022 года решению Европейской комиссии, инвестиции в атомную энергетику признаются как «Зеленые» и благоприятные для климата.

— В Республике Казахстан действует закон о ВИЭ, но он не охватывает производство и использование всех используемых альтернативных источников энергии, как и иные регуляторные механизмы, что замедляет процесс внедрения данных источников в экономику Республики Казахстан, например, таких как водород, который является наиболее перспективным альтернативным источником энергии, — говорится в проекте.

Если атомную энергию признают альтернативным источником на законодательном уровне и на референдуме примут решения строить АЭС, то она будет построена к 2035 году. На строительство станции предусмотрено $10–12 млрд из бюджета.

Чтобы облегчить условия для развития альтернативных источников энергии, министерство предлагает рассмотреть механизмы по следующим направлениям:

продажа электроэнергии по цене, обеспечивающей окупаемость объекта с использованием альтернативных источников энергии за счет преференций в торговле или доплат участников рынка;

упрощение процесса проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объектов с использованием альтернативных источников энергии;

уменьшение фискальной нагрузки в ходе строительства и эксплуатации объектов с использованием альтернативных источников энергии.

Поправки предлагается ввести с 2026 года. На сегодняшний день существует ряд инструментов: «зеленая таксономия», в рамках которой поддерживаются проекты, направленные на низкоуглеродное развитие, а также различные проекты «с заметными экологическими выгодами», поддерживаемые действующим законом о ВИЭ.

— Закон о ВИЭ определяет правовое регулирование только в области развития возобновляемых источников энергии, объем производства электроэнергии из которых не позволяет достичь поставленных целевых показателей. Из этого следует необходимость проработки новых положений, которые смогут обеспечить благоприятное развитие иных альтернативных источников энергии (не относящихся к возобновляемым), с учетом имеющегося потенциала, — отметили в Министерстве.

По мнению ведомства, поправки в закон позволят урегулировать нормы по стимулированию производства энергии с использованием следующих альтернативных источников: промышленные газы, твердые бытовые отходы, атомная энергия, метан угольных пластов, биотопливо, водород, солнечные коллекторы, геотермальная энергетика, гидроэнергетика, а также сбросную теплоту промышленных предприятий и коммунальных сетей, сбросную теплоту городских канализационно-очистных сооружений городов и крупных населенных пунктов, теплоту вытяжного воздуха систем вентиляции, кондиционирования зданий.

Согласно проекту, ВИЭ удвоят производство электроэнергии.

Для повышения экономической и энергетической эффективности и безопасности предлагают стимулировать бизнес к использованию альтернативных источников энергии.

Чтобы создать условия для производства водорода, Минэнерго предлагает диверсифицировать энергетический сектор. В случае решения вышеуказанных проблем доля электроэнергии от ВИЭ составит 12,5% от общего объема производства к 2029 году, а ожидаемые инвестиции в производство водорода могут составить до 5 трлн тенге к 2040 году.

Публичное обсуждение проекта продлится до 27 июня.

Решение о строительстве должно быть принято по результатам общенационального референдума. Его сроки пока не определены. Среди потенциальных генподрядчиков — Южная Корея, Франция, Китай и Россия.