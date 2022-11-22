АТОМЭКСПО-2022: эксперты обсудили замкнутый ядерный топливный цикл в контексте вызовов современности

22 Ноября 2022, 17:15

СОЧИ. КАЗИНФОРМ - На XII Международном форуме «АТОМЭКСПО - 2022» состоялся круглый стол на тему «Замкнутый ЯТЦ – новые возможности и продукты», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В дискуссии приняли участие представители ведущих российских и зарубежных энергетических и промышленных компаний, научных организаций.

Участники круглого стола обсудили особенности ядерного топливного цикла (ЯТЦ) энергетических ядерных реакторов с точки зрения возможности рецикла ядерных материалов и обращения с возникающими при этом радиоактивными отходами (РАО).

В приветственном слове директор по управлению жизненным циклом ядерного топливного цикла и АЭС Госкорпорации «Росатом» Владислав Корогодин подчеркнул, что атомная энергетика как источник недорогой и чистой энергии обладает множеством преимуществ перед другими видами энергогенерации. Вместе с тем, перед ней стоит ряд серьезных вызовов, среди которых прекращение накопления ОЯТ (отработавшее ядерное топливо) и обеспечение рецикла делящихся материалов. Решением для них станет замыкание ЯТЦ. Поэтому сегодня это направление работы в коммерческой логике является важнейшим для мирового ядерного сообщества.

Председатель координационного совета Форума «Инновации против потепления» (ICEF) Нобуо Танака в своем докладе отметил важность создания устойчивой модели замыкания ЯТЦ не только с технологической, но и социально-политической точки зрения. Ключевая роль в создании такой модели, по его мнению, принадлежит политическим лидерам, одним из которых был премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Директор по ОЯТ и Сбалансированному ЯТЦ АО «Техснабэкспорт» Игорь Гусаков-Станюкович описал решения, составившие основу продуктового направления «Сбалансированный ЯТЦ» - продукта Госкорпорации «Росатом», призванного решить проблему накопления ОЯТ легководных реакторов наиболее эффективным способом и в кратчайшие сроки. Сбалансированный ЯТЦ опирается на уже существующую российскую инфраструктуру обращения с ОЯТ и РАО, дополняя ее рядом инновационных решений, в число которых входит фракционирование высокоактивных отходов, трансмутация минорных актинидов, эффективные системы транспортировки ОЯТ, РАО и др. Все вместе эти решения позволяют сократить объем отходов, направляемых на захоронение.

Старший вице-президент по научно-технической деятельности АО «ТВЭЛ» Александр Угрюмов рассказал о технических возможностях для перехода на сбалансированный ядерный топливный цикл. Он отметил, что российская атомная отрасль обладает обширным опытом эксплуатации опытных и коммерческих реакторов на быстрых нейтронах, планируется развитие двухкомпонентной атомной энергетики с параллельной работой тепловых и быстрых реакторов. Это создает возможность для вовлечения в ядерный топливный цикл вторичных продуктов, таких как обедненный уран и материалы.