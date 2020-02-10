Атлас профессий в сфере транспорта и логистики разработают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Союз транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» приступил к разработке национального проекта «Атлас новых профессий и компетенций, востребованных на рынке труда» в сфере транспорта и логистики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS».

Атлас создается по 9 приоритетным отраслям экономики: горно-металлургическая, нефтегазовая, сельское хозяйство, транспорт и логистика, машиностроение, IT, энергетика, туризм и строительство. Документ объединит в себе новые профессии, а также трансформирующиеся и невостребованные.

Атлас – прогнозная карта профессий и компетенций, которые появятся в ближайшем десятилетии. Он будет направлен на улучшение результатов в области занятости и трудовых навыков, повышение актуальности программ подготовки, обучения в учреждениях технического и профессионального образования и высших учебных заведениях.

Работа над Атласом осуществляется в сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты населения РК, «BTS Education».

Предложение о его создании было озвучено в ходе общенациональной акции «Бiрге», проходившей во время предвыборной президентской кампании. Позже оно было включено в План действий по реализации предвыборной программы Президента Республики Казахстан «Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс».

В Союз транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» входит около 570 транспортно-логистических компаний и ассоциаций Республики Казахстан. Среди них 6 национальных компаний - АО «НК «Қазақстан темір жолы», РГП «Казаэронавигация», АО «Казпочта», АО «Эйр Астана», АО «НК «Актауский международный морской торговый порт», АО «НК «КазАвтоЖол», 7 отраслевых Ассоциаций - Ассоциация национальных экспедиторов Казахстана, Казахстанская Ассоциация перевозчиков и операторов вагонов/контейнеров и другие.