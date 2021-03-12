Атлас профессий для лиц с инвалидностью разработали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях содействия в процессе трудоустройства лиц с инвалидностью (ЛСИ) разработан «Атлас рекомендуемых профессий и занятий для лиц с инвалидностью в Республике Казахстан». Он предназначен для использования сотрудниками центров занятости населения, ЛСИ и их официальными представителями, а также для усовершенствования поиска работы на Электронной бирже труда (enbek.kz), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Презентация Атласа состоялась в Министерстве труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН). В мероприятии, прошедшем под председательством вице-министра Ерлана Аукенова, в онлайн-режиме приняли участие представители региональных управлений координации занятости и социальных программ, центров занятости населения, территориальных департаментов Комитета труда социальной защиты и миграции МТСЗН, Центра развития трудовых ресурсов, ПРООН, НПП «Атамекен», лица с инвалидностью.

На сегодняшний день в Казахстане проживает более 695 тысяч лиц с инвалидностью, в том числе 419,8 тысячи трудоспособного возраста (60%). Из них имеют работу более 106 тысяч.

Важно отметить, что ЛСИ первой группы инвалидности и ЛСИ с показателями утраты трудоспособности в 60-100% случаев имеют наименьшие шансы трудоустройства, а также самые тяжелые заболевания по степени выраженности.

Иными словами, около 230 тысяч ЛСИ по Казахстану сталкиваются с наибольшими сложностями в вопросе трудоустройства в связи с выраженными нарушениями функций организма, необходимостью создания специальных условий труда или наличием полного противопоказания для выполнения любых видов профессиональной деятельности.

«Атлас рекомендуемых профессий для лиц с инвалидностью разработан в целях создания возможностей для экономической активности людей с особыми потребностями. Этот справочник будет использоваться при трудоустройстве лиц с инвалидностью, в том числе для усовершенствования поиска работы на портале Электронной биржи труда. Рекомендуемые профессии основаны на Национальном классификаторе занятий РК. Изучены более 12 тысяч профессий, и в итоге для первой группы инвалидности рекомендовано около 2,5 тысячи профессий, для второй и третьей групп по отдельности рекомендовано около 7 тысяч профессий», – отметил Ерлан Аукенов.

Атлас содержит более 16 тысяч рекомендованных профессий, из них 7 тысяч уникальных. Это и давно зарекомендовавшие себя специальности, такие как преподавание и тренерство, получившие новый импульс в связи с переходом в онлайн, и относительно новые, такие как продажа через интернет, SMM и системное администрирование и т.д.