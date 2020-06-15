Новости
Атлас о Жидебае выпустят к 175-летию Абая
15 Июня 2020 13:09
Поделиться:
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее выпустят к 175-летию Абая международный атлас о Жидебае, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеПешая экспедиция отправилась из Алматы на родину Абая Масштабный ремонт в музее Абая в Семее продолжается Государственный симфонический оркестр Туркменистана исполнил произведения из оперы «Абай»
Директор государственного историко-культурного музея-заповедника Абая Турдыкул Шанбай рассказал, что атлас готовится совместно с академией Абая и будет издан на трех языках.
«Территория Жидебая 6 тыс. 400 гектар. Я собрал для создания атласа одаренных фотографов. В издании будет отражена флора, фауна, ландшафт, биоразнообразие и исторические местности Жидебая», - подчеркнул Т.Шанбай.
Напомним, что в урочище Жидебай находится дом-музей Абая Кунанбаева и мавзолей.
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Семь человек заразились коронавирусом на поминальном обеде в ВКО
- Пять загородных лагерей будут работать во время карантина в Семее
- В Семее продолжается рост заболевших коронавирусной инфекцией
- Останки погибшего в годы ВОВ под Смоленском казахского солдата перезахоронили на родине
- Вооруженное ограбление магазина в Усть-Каменогорске зафиксировала видеокамера
- Стали известны подробности о 18 новых случаях коронавируса в ВКО
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047