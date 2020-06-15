Атлас о Жидебае выпустят к 175-летию Абая

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее выпустят к 175-летию Абая международный атлас о Жидебае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор государственного историко-культурного музея-заповедника Абая Турдыкул Шанбай рассказал, что атлас готовится совместно с академией Абая и будет издан на трех языках.

«Территория Жидебая 6 тыс. 400 гектар. Я собрал для создания атласа одаренных фотографов. В издании будет отражена флора, фауна, ландшафт, биоразнообразие и исторические местности Жидебая», - подчеркнул Т.Шанбай.

Напомним, что в урочище Жидебай находится дом-музей Абая Кунанбаева и мавзолей.