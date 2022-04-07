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    22:45, 06 Апрель 2022 | GMT +6

    Атлас новых профессий разработают в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы создадут атлас новых профессий. Об этом в ходе брифинга в РСК Алматы рассказал заместитель руководителя управления образования города Кайрат Жуманов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Кайрата Жуманова, Атлас будет формироваться с учетом специфики города Алматы.

    «В настоящее время комиссией по распределению, формированию и размещению государственного образовательного заказа при акимате Алматы ведется работа по формированию перечня и количества востребованных специальностей на городском рынке труда. По результатам разработки будут даны конкретные рекомендации для региона, в том числе по профессиям будущего, которые будут включены в классификатор технического и профессионального, послесреднего образования. С 30 апреля информация о специальностях, на которые предусмотрен госзаказ, будет размещена на сайте управления образования», - рассказал он.

    Спикер также напомнил, что с января 2019 года в 20 государственных колледжах Алматы внедрено подушевое финансирование, а с января 2022-го еще 29 частных колледжей стали работать в рамках госзаказа.

    «По поручению Главы государства о переориентировании госзаказа на технические специальности в этом году 60% студентов будут приняты в колледжи на бесплатной основе», - сообщил К. Жуманов.



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