Атлас новых профессий разработают в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы создадут атлас новых профессий. Об этом в ходе брифинга в РСК Алматы рассказал заместитель руководителя управления образования города Кайрат Жуманов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Кайрата Жуманова, Атлас будет формироваться с учетом специфики города Алматы.

«В настоящее время комиссией по распределению, формированию и размещению государственного образовательного заказа при акимате Алматы ведется работа по формированию перечня и количества востребованных специальностей на городском рынке труда. По результатам разработки будут даны конкретные рекомендации для региона, в том числе по профессиям будущего, которые будут включены в классификатор технического и профессионального, послесреднего образования. С 30 апреля информация о специальностях, на которые предусмотрен госзаказ, будет размещена на сайте управления образования», - рассказал он.

Спикер также напомнил, что с января 2019 года в 20 государственных колледжах Алматы внедрено подушевое финансирование, а с января 2022-го еще 29 частных колледжей стали работать в рамках госзаказа.

«По поручению Главы государства о переориентировании госзаказа на технические специальности в этом году 60% студентов будут приняты в колледжи на бесплатной основе», - сообщил К. Жуманов.



