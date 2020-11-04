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Атлас новых профессий будет расширяться – Саясат Нурбек

4 Ноября 2020 12:55
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Атлас новых профессий будет расширяться – Саясат Нурбек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Атлас новых профессий Казахстана будет расширяться. Он охватит не только тяжелые отрасли промышленности, но и социальную сферу, обрабатывающую промышленность, сектор услуг. Об этом рассказал руководитель проекта Саясат Нурбек в ходе конференции, посвященной итогам исследований, проведенных по методике Rapid Foresight, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы наконец-то завершаем наши исследования Атласа новых профессий по девяти приоритетным отраслям экономики. Результаты через две недели будем публично докладывать. Вчера прошла защита перед министром труда и социальной защиты РК. Было принято решение расширять дальше, охватывать не только тяжелые отрасли промышленности, но идти в социальную сферу, обрабатывающую промышленность, в секторы услуг, цифровой экономики», - отметил Саясат Нурбек.

Он также поделился основными задачами Атласа новых профессий.

«Главное – три ключевые задачи, которые мы ставили перед собой. Первое – профориентация. С результатами проекта обратимся в Министерство образования и науки РК, будем помогать выстраивать полноценную платформу для профориентации. Вторая цель – качественно дополнить национальную систему прогнозирования трудовых ресурсов, которая несколько лет выстраивается в Минтруда. Третья цель – помочь системе высшего образования и ТиПО выстраивать новые учетные программы.

Сейчас будем запускать второй этап проекта – создание платформы методологической переработки новых профессий под требования национального классификатора занятий - Минобразования. Главная задача - новые запросы рынки труда, промышленности и отраслей перевести на академический язык, чтобы любой методолог мог использовать наработки атласа и на их базе создавать новые учебные программы или скорректировать действующие учетные программы», - пояснил он.

По его словам, с нового 2021 года запускается первая пилотная учебная программа на базе Хромтауского горно-технического колледжа по дистанционному управлению беспилотными летательными аппаратами, которые будут применяться в 12 базовых специальностях горно-методологической отрасли.

«Надеемся, что результаты будут полезными для всех», - добавил руководитель BTS Еducation Саясат Нурбек.

Ранее Саясат Нурбек рассказал, как разрабатывается Атлас новых профессий.



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#Образование   #Занятость - 2020   #Цифровой Казахстан   #Общество  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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