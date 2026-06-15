Атыраускую область выбрали для новой жизни 27 семей кандасов

В этом году в Атыраускую область из-за рубежа переселились 27 семей этнических казахов. В их составе 41 человек получили статус кандаса и прибыли в Казахстан с целью постоянного проживания, передает корреспондент Kazinform.

В рамках региональной квоты приема кандасов на текущий год было выделено 125 мест. По решению заседания комиссии, состоявшегося в июне, в региональную квоту были включены 48 человек из 16 семей. Среди них 36 человек из Узбекистана, 6 человек из Китая и 6 человек из Туркменистана.

Переселившимся семьям оказывается государственная поддержка. В настоящее время 41 человеку из 14 семей предоставлена социальная выплата на переселение семьи, общая сумма которой составила более 12,4 млн тенге.

По информации руководителя отдела управления координации занятости и социальных программ Атырауской области Гульболат Амангалиевой, ведется также работа по трудоустройству кандасов.

— До 1 июня текущего года в центры карьеры обратились 22 кандаса, они были зарегистрированы в качестве безработных. В дальнейшем работа по их поэтапному трудоустройству на постоянные рабочие места будет продолжена, — сказала Гульболат Амангалиева.

По словам специалистов, меры социальной поддержки, предоставляемые кандасам, способствуют их адаптации к новой среде, улучшению условий жизни и интеграции в рынок труда.