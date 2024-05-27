Атырауский пожарный взял бронзу по пауэрлифтингу на чемпионате Азии

25-26 мая в Алматы прошли соревнования чемпионата Азии, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

В чемпионате Азии участвовали около 600 мастеров спорта со всей республики.

В соревновании по пауэрлифтингу принял участие старший пожарный Пожарной части №7 Курмангазинского района ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Атырауской области сержант гражданской защиты Ерсейт Бралин. Он занял третье место в весовой категории 105 кг.