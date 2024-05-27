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    03:44, 27 Май 2024 | GMT +6

    Атырауский пожарный взял бронзу по пауэрлифтингу на чемпионате Азии

    Ерсейт Бралин
    Фото: МЧС РК

    25-26 мая в Алматы прошли соревнования чемпионата Азии, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    В чемпионате Азии участвовали около 600 мастеров спорта со всей республики.

    В соревновании по пауэрлифтингу принял участие старший пожарный Пожарной части №7 Курмангазинского района ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Атырауской области сержант гражданской защиты Ерсейт Бралин. Он занял третье место в весовой категории 105 кг.

    Атырауский пожарный взял бронзу по пауэрлифтингу на чемпионате Азии
    Фото: МЧС РК
    Теги:
    Спорт МЧС спортсмены Казахстана Пожарные Алматы
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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