Атырауский НПЗ увеличил выход светлых нефтепродуктов за пять месяцев 2025 года

Руководству КМГ были представлены предварительные итоги работы завода за пять месяцев текущего года: за этот период переработано 2,39 млн тонн сырья. Завод продемонстрировал положительную динамику по ключевым видам светлых нефтепродуктов, превысив плановые показатели.

В частности, производство дизельного топлива выросло до 786,1 тыс. тонн, что на 66,7 тыс. тонн (или 9%) больше запланированного объема. Значительно перевыполнен план по выпуску сжиженного нефтяного газа, производство которого составило 105,5 тыс. тонн (рост на 12%).

Фото: КМГ

Выпуск автомобильных бензинов всех марок составил 775,2 тыс. тонн. При этом завод показал существенный рост производства высокооктанового бензина АИ-95, выпустив 140,8 тыс. тонн, что на 16% превышает план. Производство бензола также показало многократный рост, достигнув 24,6 тыс. тонн при плане в 7,8 тыс. тонн.

Одновременно предприятие сократило производство мазута, что соответствует стратегии по увеличению выработки более ценных светлых нефтепродуктов.

Качественные показатели работы завода также улучшились: глубина переработки нефти достигла почти 89%, а выход светлых нефтепродуктов вышел на уровень до 77%, что превышает плановые значения.

Фото: КМГ

А.Хасенову также был представлен отчет по реализации ключевых проектов, в том числе замена и ремонт реакторов установки замедленного коксования, строительство линии электропередачи и газотурбинной электростанции, а также переход на трехлетний межремонтный период. Обсуждался вопрос подготовки к предстоящим планово-предупредительным работам и рассмотрен ход реализации Программы операционных улучшений, а также текущий статус установки прокалки нефтяного кокса.

Особое внимание было уделено вопросам тарифообразования на переработку пентан-гексановой фракции и газового конденсата. Специалисты завода также доложили о ходе реализации экологического проекта Tazalyq и процессе получения комплексного экологического разрешения.

По итогам совещания глава КМГ поручил руководству АНПЗ продолжить работу по увеличению выхода светлых нефтепродуктов, повышению производственной эффективности, а также обеспечению стабильной, безопасной и бесперебойной работы завода.