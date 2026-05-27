Атырауский мастер изготовил кобыз из рыбьей кожи

Мастер народных ремесел из Атырау Нурсултан Калиев внедрил новшество в искусство изготовления национальных инструментов и сделал корпус кобыза из рыбьей кожи. По словам мастера, идея возникла из стремления соединить особенности региона с национальным искусством, передает корреспондент агентства Kazinform.

Опытный мастер отмечает, что обработка рыбьей кожи — сложный процесс. Сегодня он планирует для создания особого звучания кобыза использовать не только кожу сома, но и попробовать другие виды рыбы.

Фото: Нурбиби Темиртасова / Kazinform

— Я засолил кожу рыбы. Около 10 дней она сохнет, при этом ее нельзя оставлять под солнцем и ветром. Многие удивляются, как вообще из рыбьей кожи получается звук. Хотя она очень нежная, при правильной обработке подходит для изготовления инструментов. Особенно кожа сома имеет особую структуру: у нее нет чешуи, и она похожа на кожу животных. Несмотря на тонкость, она прочная, — рассказал Нурсултан Калиев.

По словам мастера, адаптация природного материала для музыкального инструмента требует большого терпения и аккуратности. Каждый элемент он многократно тестирует перед использованием.

Фото: Нурбиби Темиртасова / Kazinform

Кобыз, изготовленный по этой уникальной технологии, уже вызвал интерес у профессиональных музыкантов. По словам кобызистки Динары Тлеккабыловой, звучание нового инструмента имеет особый теплый тембр.

— Этот кобыз сделан не из кожи коровы или верблюда, а из рыбы, точнее из кожи сома. Подобная практика встречается крайне редко. Звук теплый, с глубоким тембром, очень подходит для кюев, — сказала она.

Специалисты отмечают, что подобные новшества являются редким опытом в искусстве изготовления национальных инструментов.

Нурсултан Калиев сообщил, что в дальнейшем он намерен продолжать сочетать традиционное искусство и современные поиски, развивая казахское ремесло с новой стороны.

Ранее агентство Kazinform рассказало, как выглядело оружие казахских батыров.