Атырауских новорожденных назвали Тасқынбек и Тасқынби 

По данным Атырауского областного управления здравоохранения, с момента объявления чрезвычайного положения на свет в регионе появилось 1846 малышей. Среди них 961 мальчик и 885 девочек, передает агентство Kazinform.

- Семья из города Атырау назвала своего первенца Тасқынби. А одного из младенцев в Индерском районе назвали Тасқынбек. Это восьмой ребенок в семье, - говорит начальник областного отдела регистрации актов гражданского состояния Алмагуль Торемуратова.

Самое интересное, оба мальчика родились в один день - 29 апреля.

По последним статистическим данным, в городе Атырау мальчикам чаще дают имя Мухаммад. С начала года этим именем нарекли 32 малышей. Свидетельства о рождении получены на 19 детей по имени Хамза и на 15 мальчиков по имени Айсултан.

Имя Айша популярно среди девочек - так назвали 33 маленьких жительниц региона. Распространено имя Медина - 31 девочка, Асылым - 29 девочек, а 27 малышек получили имя Сафия.

По словам директора Жылыойской районной центральной больницы Асулана Абдрахманова, с 5 апреля по май родились 42 малыша. Среди них 20 мальчиков и 22 девочки.

Жительница города Кульсары Жулдыз Жандосқызы родила сына в ночь на 6 апреля. Через несколько часов ее эвакуировали в больницу Бейнеу.

- Сына родила в 00:00 часов. В это время паводковые воды проникли в город Кульсары, и люди оказались в беде. Это мой первенец, может быть поэтому я волновалась за своего ребенка, - говорит Жулдыз Жандосқызы.

По словам молодой матери, бабушка с дедушкой назвали внука Бекзатом. Однако у малыша есть и прозвище.