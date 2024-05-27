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    11:51, 27 Май 2024 | GMT +6

    Атырауских фермеров, ведущих хозяйство у канала Сарыозек, переселят в безопасные места

    Атырауских фермеров, ведущих хозяйство у канала Сарыозек, переселят
    Фото: кадр из видео оперштаба Атырауской области

    В связи с угрозой подтопления села Бестал, близ канала Сарыозек, в настоящий момент ведется оповещение жителей, занимающихся сельским хозяйством, о переселении их в безопасные места, привлечены ответственные представители государственных органов, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    - Всего в Еркинкалинском сельском округе близ канала Сарозек расположено 30 крестьянских хозяйств. В том числе, в селе Бестал - 15 крестьянских хозяйств. 6 из них с момента объявления ЧС эвакуировали скот в безопасную зону. А в остальных 9 сегодня была проведена разъяснительная работа. Среди жителей, занимающихся здесь сельским хозяйством, мы провели разъяснительную работу о необходимости переселения и перегона скота на безопасные участки. Оперативно ведутся работы по очистке канала Сарыозек от мусора, прибывающего с течением, чтобы вода смогла беспрепятственно уйти в море, - рассказал специалист Кадыржан Сиюмов, ответственный за участок N107.

    Теги:
    Атырауская область Фермеры Регионы Казахстана Видео Паводки в Казахстане Паводки
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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