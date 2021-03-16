Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

АТФБанк присоединят к Jusan Bank

Редактор:  
Ринат Дусумов
16 Марта 2021, 13:24
АТФБанк присоединят к Jusan Bank

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На совместном общем собрании акционеров Jusan Bank и АТФБанка принято решение о присоединении АТФБанка к Jusan Bank, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Jusan Bank.

В результате присоединения Jusan Bank войдёт в тройку крупнейших банков Казахстана по объему активов и капитала. Так, объём активов Jusan Bank после завершения объединения составит около 3 трлн тенге.

«Мы создаём надёжный и современный банк с крепкими финансовыми позициями и удобными цифровыми сервисами, – прокомментировал Шигео Катсу, председатель Совета директоров Jusan Bank. – Благодаря объединению клиентских баз и внедрению современных передовых технологий мы уверены в дальнейшем активном росте нашей доли рынка, которая после присоединения составит более 10%».

Jusan Bank будет обладать одной из крупнейших сетей банкоматов в более чем 1,1 тыс. единиц и 180 отделениями по всей стране. Процесс присоединения АТФБанка к Jusan Bank планируется завершить до конца текущего года.

«Мы развиваем банковские продукты для розничных клиентов, а также для малого и среднего бизнеса. Всем клиентам будут доступны уникальные продукты по кредитованию, приобретению товаров в рассрочку, а также по накоплению и инвестированию своих сбережений. Особенностью нашего сервиса является возможность получения всех продуктов онлайн через мобильные и интернет-каналы, – отметил Айбек Кайып, председатель правления Jusan Bank. – Мы рады приветствовать всех клиентов АТФБанка и уверены, что они по достоинству оценят все преимущества цифровой экосистемы Jusan».

Соответствующие документы о получении разрешения на присоединение АТФБанка к Jusan Bank будут направлены в Агентство РК по регулированию и развитию финансовых рынков в установленные законодательством сроки.

«Мы приложим все усилия, чтобы для каждого нашего клиента предстоящие интеграционные процессы прошли максимально комфортно. В процессе объединения двух банков все отделения и сервисы АТФБанка продолжат работу в привычном режиме до их полного перевода на обслуживание в Jusan Bank», – прокомментировала Галия Маханова, председатель правления АТФБанка.


Банки   Экономика  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане