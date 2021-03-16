АТФБанк присоединят к Jusan Bank

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На совместном общем собрании акционеров Jusan Bank и АТФБанка принято решение о присоединении АТФБанка к Jusan Bank, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Jusan Bank.

В результате присоединения Jusan Bank войдёт в тройку крупнейших банков Казахстана по объему активов и капитала. Так, объём активов Jusan Bank после завершения объединения составит около 3 трлн тенге.

«Мы создаём надёжный и современный банк с крепкими финансовыми позициями и удобными цифровыми сервисами, – прокомментировал Шигео Катсу, председатель Совета директоров Jusan Bank. – Благодаря объединению клиентских баз и внедрению современных передовых технологий мы уверены в дальнейшем активном росте нашей доли рынка, которая после присоединения составит более 10%».

Jusan Bank будет обладать одной из крупнейших сетей банкоматов в более чем 1,1 тыс. единиц и 180 отделениями по всей стране. Процесс присоединения АТФБанка к Jusan Bank планируется завершить до конца текущего года.

«Мы развиваем банковские продукты для розничных клиентов, а также для малого и среднего бизнеса. Всем клиентам будут доступны уникальные продукты по кредитованию, приобретению товаров в рассрочку, а также по накоплению и инвестированию своих сбережений. Особенностью нашего сервиса является возможность получения всех продуктов онлайн через мобильные и интернет-каналы, – отметил Айбек Кайып, председатель правления Jusan Bank. – Мы рады приветствовать всех клиентов АТФБанка и уверены, что они по достоинству оценят все преимущества цифровой экосистемы Jusan».

Соответствующие документы о получении разрешения на присоединение АТФБанка к Jusan Bank будут направлены в Агентство РК по регулированию и развитию финансовых рынков в установленные законодательством сроки.

«Мы приложим все усилия, чтобы для каждого нашего клиента предстоящие интеграционные процессы прошли максимально комфортно. В процессе объединения двух банков все отделения и сервисы АТФБанка продолжат работу в привычном режиме до их полного перевода на обслуживание в Jusan Bank», – прокомментировала Галия Маханова, председатель правления АТФБанка.