Атбасарским предпринимателям незаконно навязали публичный договор на вывоз ТБО

АТБАСАР. КАЗИНФОРМ – Более 40 предпринимателей Атбасарского района Акмолинской области были вынуждены оплачивать услуги по вывозу ТБО на основании публичного договора, который по закону не должен был с ними заключаться. Нарушение было выявлено после обращения бизнесменов в департамент по противодействию коррупции по Акмолинской области через районный филиал РПП «Атамекен», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте, все началось еще в сентябре 2022 года, когда коммунальщики разместили в СМИ публичный договор на оказание услуг по сбору и вывозу ТБО. Документ обязывал более 40 предпринимателей Атбасара платить за услуги по указанным условиям.

«Однако, согласно статье 367 Экологического кодекса, с юридическими лицами и ИП, осуществляющими деятельность в жилых домах или отдельно стоящих зданиях, заключается не публичный, а индивидуальный договор. Публичный договор распространяется лишь на физические лица, проживающие в жилых домах», - пояснили в ведомстве.

Таким образом коммунальщики необоснованно взыскивали с предпринимателей определенные суммы. Обращение бизнесменов рассмотрели на комиссии по вопросам противодействия коррупции под председательством акима Акмолинской области.

«В рамках совместной работы Антикора региона, прокуратуры, РПП «Атамекен» и акимата Атбасарского района условия публичного договора на вывоз ТБО для субъектов бизнеса признаны недействительными в судебном порядке. Теперь атбасарские предприниматели смогут заключить индивидуальные договора на вывоз мусора с учетом своих интересов и на условиях взаимной ответственности сторон», - отметили в ведомстве.

Добавим, что в Атбасарском районе плата за вывоз мусора остается одной из самых высоких в Акмолинской области.