«Атамекен» создаст единый бизнес-реестр, интегрированный с базами данных госорганов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – У казахстанского бизнеса выявлена 621 системная проблема. Об этом сообщил заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Рустам Журсунов в ходе встречи с депутатами Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На постоянной основе мы выявляем и решаем системные проблемы бизнеса. Всего выявлено 621 проблема, 490 из которых, или 79%, удалось решить.

Какие примеры? У странен барьер для «бизнеса на колесах», отменены авансовые платежи за поставку газа бытовым и коммунально-бытовым потребителям, введена норма по освобождению субъектов бизнеса от НДС по регулярным автомобильным перевозкам на 3 года. Надеемся, что к концу следующего года большинство проблем перейдут в статус решенных», – сказал Р.Журсунов.

По его словам, для «Атамекен» важно, чтобы параллельно с улучшением бизнес-среды не нарушались права потребителей. Для определения степени добросовестности предпринимателей ведется работа по созданию единого бизнес-реестра субъектов предпринимательства. В настоящее время функционирует более 100 различных баз данных госорганов. Единый бизнес-реестр будет интегрирован со всеми этими базами. В результате получится полный «информационный портрет» каждого предпринимателя. При поддержке Парламента можно будет запустить Единый бизнес-реестр уже во 2-м полугодии 2020 года.

Р.Журсунов также отметил, что в Казахстане все еще слабо развит институт саморегулирования. Есть системные проблемы, как со стороны бизнеса, так и со стороны госорганов. Бизнес все еще не готов принять на себя ответственность, госорганы не хотят расставаться с регуляторными полномочиями. В рамках Дорожной карты с Парламентом планируется изучить этот вопрос и найти его решение. Положительный пример есть в сфере лифтового хозяйства, в Нур-Султане реализован пилотный проект. Создана саморегулируемая организация, актуализирован реестр работающих на рынке субъектов, проведено освидетельствование 2 400 лифтов. Разработан национальный стандарт по эксплуатации лифтов. С момента реализации проекта на 40% сократилось количество аварий и соответственно жалоб на 40%. Этот положительный опыт следует распространить на всю страну.