«Атамекен»: Создание Фонда помощи пострадавшему бизнесу поможет быстрее запустить работу МСБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Фонд поддержки пострадавшему бизнесу «Сила в единстве» возглавил Максим Барышев, председатель регионального совета палаты предпринимателей города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Все желающие оказать финансовую помощь могут связаться по телефонам колл-центра НПП «Атамекен» и регионального совета Алматы:

8 (778) 410 17 58;

8 (775) 126 18 39;

8 (777) 947 00 77 ( Бауыржан Уразгалиев, РПП «Атамекен» города Алматы).

Средства фонда «Сила в единстве» будут выделяться предпринимателям после решения комиссии, как предпринимателям Алматы, так и из других регионов, чьи объекты были разграблены и разрушены.

Фонд гарантирует прозрачность поступаемых и распределяемых денежных средств. Все финансовые операции будут оцифрованы, а общественность – информирована. Юридические вопросы по регистрации фонда, открытию расчетного счета будут решены в ближайшие дни. Правила работы и механизм оказания помощи Фонда пресс-служба НПП «Атамекен» дополнительно сообщит СМИ.