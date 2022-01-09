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    15:00, 09 Январь 2022 | GMT +6

    «Атамекен»: Создание Фонда помощи пострадавшему бизнесу поможет быстрее запустить работу МСБ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Фонд поддержки пострадавшему бизнесу «Сила в единстве» возглавил Максим Барышев, председатель регионального совета палаты предпринимателей города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Все желающие оказать финансовую помощь могут связаться по телефонам колл-центра НПП «Атамекен» и регионального совета Алматы:

    8 (778) 410 17 58;

    8 (775) 126 18 39;

    8 (777) 947 00 77 ( Бауыржан Уразгалиев, РПП «Атамекен» города Алматы).

    Средства фонда «Сила в единстве» будут выделяться предпринимателям после решения комиссии, как предпринимателям Алматы, так и из других регионов, чьи объекты были разграблены и разрушены.

    Фонд гарантирует прозрачность поступаемых и распределяемых денежных средств. Все финансовые операции будут оцифрованы, а общественность – информирована. Юридические вопросы по регистрации фонда, открытию расчетного счета будут решены в ближайшие дни. Правила работы и механизм оказания помощи Фонда пресс-служба НПП «Атамекен» дополнительно сообщит СМИ.


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