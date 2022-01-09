РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:51, 09 Январь 2022 | GMT +6

    «Атамекен» призывает предпринимателей тщательно фиксировать на фото и видео масштаб и характер ущерба

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - НПП «Атамекен» призывает предпринимателей тщательно фиксировать на фото и видео масштаб и характер ущерба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Национальный совет города Алматы обратился к казахстанским недропользователям и крупным предпринимателям с просьбой поддержать своих коллег и выделить финансовые средства на восстановление и запуск объектов малого и среднего бизнеса, поврежденного в ходе беспорядков.

    НПП «Атамекен» поддержала инициативу представителей бизнеса Алматы. Сейчас «Атамекен» призывает предпринимателей тщательно фиксировать на фото и видео масштаб и характер ущерба. Это станет доказательством для дальнейшего обращения за помощью. «Просим своими силами предварительно составлять акт ущерба», - добавили в нацпалате.

    Напомним, что средства фонда «Сила в единстве» будут выделяться предпринимателям после решения комиссии, как предпринимателям Алматы, так и из других регионов, чьи объекты были разграблены и разрушены.

    Теги:
    Бизнес ЧП-2022 Алматы Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:23
    На каких улицах Астаны ведется сроительство «ливневок»
    Сегодня, 12:54
    Казахстанский борец Бекадил Шаймерденов стал серебряным призером Азиады
    Сегодня, 12:50
    Завершился прием документов для участия в Президентском молодежном кадровом резерве
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!