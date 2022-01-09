НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - НПП «Атамекен» призывает предпринимателей тщательно фиксировать на фото и видео масштаб и характер ущерба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Национальный совет города Алматы обратился к казахстанским недропользователям и крупным предпринимателям с просьбой поддержать своих коллег и выделить финансовые средства на восстановление и запуск объектов малого и среднего бизнеса, поврежденного в ходе беспорядков.

НПП «Атамекен» поддержала инициативу представителей бизнеса Алматы. Сейчас «Атамекен» призывает предпринимателей тщательно фиксировать на фото и видео масштаб и характер ущерба. Это станет доказательством для дальнейшего обращения за помощью. «Просим своими силами предварительно составлять акт ущерба», - добавили в нацпалате.

Напомним, что средства фонда «Сила в единстве» будут выделяться предпринимателям после решения комиссии, как предпринимателям Алматы, так и из других регионов, чьи объекты были разграблены и разрушены.